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Elazığ'da 149 adet kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi - Son Dakika

Elazığ'da 149 adet kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi

30.12.2021 09:24
Elazığ'da 149 adet kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 149 adet kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 149 adet kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde bağımlılığı tedavisinde kullanılan ve satışı kırmızı reçete ile yapılan bir ilacı yasa dışı yollarla piyasaya sürmeye hazırlanan 1 kişiyi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, operasyonun ilk ayağında Sivrice ilçesinde uygulama noktasında durdurduğu şüphelide yaptığı aramada 149 adet kırmızı reçeteli ilaç ve 28 gram toz esrar ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığında işlemlerinin tamamlanana şüpheli, adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Elazığ, İlaç, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 149 adet kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da 149 adet kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi - Son Dakika
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