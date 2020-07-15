Elazığ'da 15 Temmuz anısına 251 şehidin fotoğrafı ağaçlara asıldı - Son Dakika

Elazığ'da 15 Temmuz anısına 251 şehidin fotoğrafı ağaçlara asıldı

Elazığ Fırat Üniversitesince (FÜ), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini canı pahasına engelleyen 251 şehidin isim ve fotoğraflarının yer aldığı kırlangıç bayraklar, yerleşkedeki ağaçlara asıldı.

Elazığ Fırat Üniversitesince (FÜ), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini canı pahasına engelleyen 251 şehidin isim ve fotoğraflarının yer aldığı kırlangıç bayraklar, yerleşkedeki ağaçlara asıldı.

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Darbe girişiminin 4. yılında kahraman şehitleri hatırlatmak, 15 Temmuz gecesi gösterilen direnci, birlikteliği ve iradeyi hafızalarda taze tutmak amacıyla, şehitlerin ismi ve fotoğraflarının yer aldığı bayrakların yerleşkedeki ağaçlara asılmasıyla oluşturulan sergi, vatandaşların beğenisini kazandı.

FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk milletinin, dünyanın gözü önünde FETÖ'cü vatan hainlerine karşı büyük kahramanlık destanı yazdığını söyledi.

"Hainlere gereken tarihi dersi verdi"

Aziz milletin yurdun dört bir yanında hain darbecilere karşı sokaklara dökülerek gövdesini tank ve toplara siper ettiğini, unutulmaz bir mücadele örneği sergilediğini vurgulayan Demirdağ, şöyle konuştu:


"Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğüne, devlet başkanına, demokratik yoldan seçilen hükümetine karşı bir avuç hain, aklını kiraya vermiş Haşhaşi diyeceğimiz bir topluluk, o gece ülkenin güvenliğini sağlamak için milletin emanet ettiği silahlarla kendi insanına kastetmiştir. Türk milleti, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın kararlı ve dik duruşuyla, bütün fikir ayrılıklarını bir tarafa bırakarak hem demokrasisine sahip çıktı hem de ülkenin birliğine kasteden bu hainlere gereken tarihi dersi verdi."


FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen 251 kahraman şehidin acısının yüreklerdeki tazeliğini koruduğunu dile getiren Demirdağ, "Şehitlerimizin her biri destansı kahramanlık gösterip, canları pahasına ülkesi ve demokrasisi için gerekeni yaptı. FETÖ elebaşı başta olmak üzere tüm mensuplarına ve onları piyon olarak kullanan dış mihraklara en güzel cevabı verdi." ifadelerini kullandı.

"En büyük alçaklık"

Sergiyi gezen Bekir Cankara, Türkiye'nin tarih boyunca çeşitli ihanetlerle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Ancak vatan hainlerinin kendilerine emanet edilen silahları millete doğrultmasının en büyük alçaklık olduğunu belirten Cankara, "Şehitlerimizin resimlerini görünce tekrar 15 Temmuz gecesine gittim. O gecenin kahramanları, gözünü kırpmadan tankın, topun önünde durdu. Allah ülkemizi böyle hainlerle bir daha imtihan etmesin." diye konuştu.

18 yaşındaki Nurşen Aydın ise şehitlerin kahramanlığı sayesinde bugün ülkede huzur ve güven içinde yaşadıklarını vurgulayarak, "Yaşım küçük olduğundan ailem o gece dışarı çıkmama izin vermedi. Ama büyüdüm, darbenin üzerinden 4 yıl geçti, yeniden böyle bir kalkışma olursa canımızı vermekten asla kaçınmayacağız." dedi.

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:17 Kaynak: AA

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