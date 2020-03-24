Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı bariyerle kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı bariyerle kapatıldı - Son Dakika

Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı bariyerle kapatıldı

6 saat önce

Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı bariyerle kapatıldıELAZIĞ'da, koronavirüs önlemleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile birçok park, halkın bir araya gelmesini engellemek için bariyerlerle kapatıldı.

Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı bariyerle kapatıldı

ELAZIĞ'da, koronavirüs önlemleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile birçok park, halkın bir araya gelmesini engellemek için bariyerlerle kapatıldı.

Elazığ'da koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler artırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile bazı park ve oturma alanlarında vatandaşların toplu halde oturmamaları amacıyla önlemler alındı. Daha önce yapılan birçok uyarıya rağmen meydan ve parklarda toplu halde oturulduğu belirleyen ekipler, bu kez bariyerlerle alanları kapattı. Kent merkezindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı başta olmak üzere birçok oturma alanına giriş çıkışlar polis bariyerleriyle kapatıldı. Kent sakinleri polis ekiplerinin uygulamasından memnun olduklarını belirtti.

Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı bariyerle kapatıldı

15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Elazığ, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:25 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
'Ciğerlerimde cam var gibi' diyerek feryat eden koronalı hastadan iyi haber! 'Ciğerlerimde cam var gibi' diyerek feryat eden koronalı hastadan iyi haber!         
16:11
Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı         
14:10
Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı         
14:08
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız         
14:05
Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti         
13:48
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi         
13:44
İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu         
13:14
Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı         
12:59
Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı         
12:56
İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi         
11:45
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi         
11:37
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
10:28
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi         
10:22
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik         
10:20
Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 23:56:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı bariyerle kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]