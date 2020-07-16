Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda 'Demokrasi Nöbeti' tutuldu - Son Dakika

ELAZIĞ'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4'üncü yıl dönümünde kent merkezinde yüzlerce kişinin katılımıyla Demokrasi Nöbeti tutuldu.

Elazığ Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4'üncü yıl dönümü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı. Etkinlikler kapsamında kent merkezindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla Demokrasi Nöbeti tutuldu.

Demokrasi Nöbetinde kabalığa seslenen Vali Erkaya Yırık, 15 Temmuz'un bir diriliş günü olduğunu söyledi. Vali Yırık, "Bu milletin kutsalları var, bayrak, vatan, millet, ezan. İşte bu kutsallar bu milletin ezelden beridir sahip çıktığı ve daima hedef olduğu kutsallardır. Milleti koruyoruz diyenlerin, milleti eğitiyoruz diyenlerin bu bayrağı ülkelere taşıyoruz sınırların ötesine götürüyoruz diyenlerin, maalesef bu milletin geleceğini çaldığının bu milletin canına kast ettiğinin ete ve kemiğe bürüdüğü gündür 15 Temmuz" dedi.