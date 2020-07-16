Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle il protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla program düzenlendi.

Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle il protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla program düzenlendi.

Son Dakika: Van'da keşif uçağı düştü! 2'si polis 7 emniyet mensubu şehit oldu
Siirt Pervari'deki terör operasyonlarında ağır yaralanan 2 Özel Harekat polisi şehit oldu
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı


Elazığ'da hain darbe girişiminin 4. yıl dönümü kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen program, mehteran takımının gösterisi ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması dinlendi.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen sancak koşusu sonrası tören alanına gençler tarafından getirilen sancak ise Vali Yırık'a teslim edildi.Kur'an-ı Kerim okunup dua edilen programda günün önemine binaen bir çok konuşmacı yer aldı.


15 Temmuz'un bir diriliş günü olduğunu belirten Vali Erkaya Yırık, "15 Temmuz, merhamet, vicdan diyenlerin merhamet ve vicdandan uzak seri bir katil bir cani olduğunun acı bir şekilde anlaşıldığı gündür. Bu milletin kutsalları var. Bayrak, vatan, millet, ezan. İşte bu kutsallar, bu milletin ezelden beridir sahip çıktığı ve daima hedef olduğu kutsallardır. Bizim geleceğimize pranga vuramazlar. Milleti koruyoruz, eğitiyoruz diyenlerin bu bayrağa ülkeler arası taşıyoruz sınırlar ötesine götürüyoruz diyenlerin maalesef bu milletin geleceğini çaldığının, bu milletin canına kast ettiğinin ete ve kemiğe büründüğü gündür. Bu millett, ezan ve vatan aşkı olduğu müddetçe asla bu vatanı çiğnetmeyecek" dedi.


15 Temmuz akşamı ülkenin tarihte en ağır ihanete uğradığını vurgulayan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise, "Gece içimizdeki hainler askerlerimizin hüviyetine bürünerek düşmanın en tehlikesi olarak karşımıza çıktı. Milletin rızkı ile alınan silahlar, gözü dönmüş hainler ve zalimlerce milletin bağrına çevrildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla semaya yükselen salalar huzurunda Türk milleti ecdadının ruhuyla meydanlara giderek ülkesine, bayrağına ve geleceğine sahip çıktı. Karanlıkların en zifirisinin yaşandığı gecede yüreği imanla çarpan süngüsü iman olan millet tek yürek olup şaha kalktı. O gece milletimiz gökten yağan bombalara, namlusunu masumlara yönelten tanklara ve silahlara karşı göğüslerini siper ederek hainleri başarısızlığa uğrattı. Tarihin en büyük ihanetlerinden biri, bu milletin cesareti ile demokrasi zaferine dönüştü. Desten yazan yiğitler, şehitlerimiz, gazilerimiz toprak, millet ve bayrak aşkı ile yazdığınız destanı unutmadık, unutturmayacağız" diye konuştu.


Programa, Vali Yırık ve Başkan Şahin Şerifoğulları'nın yanı sıra, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ,Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, STK ve siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - ELAZIĞ

Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 01:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Son Dakika

07:16 Son Dakika: Van'da keşif uçağı düştü! 2'si polis 7 emniyet mensubu şehit oldu 03:43 Siirt Pervari'deki terör operasyonlarında ağır yaralanan 2 Özel Harekat polisi şehit oldu 00:59 Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı 00:29 Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu 00:24 Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı 23:44 "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı 23:43 Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:40 Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
Son Dakika: Van'da keşif uçağı düştü! 2'si polis 7 emniyet mensubu şehit oldu
07:16
Siirt Pervari'deki terör operasyonlarında ağır yaralanan 2 Özel Harekat polisi şehit oldu
03:43
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
00:59
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
00:29
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
00:24
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
23:44
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
23:43
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 07:51:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]