ELAZIĞ -15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Elazığ'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi, mevlit programı düzenlendi.

Elazığ'da hain darbe girişiminin 5. yılı dolayısıyla, kent merkezindeki İzzetpaşa Camisi'nde düzenlenen programda şehitler için mevlit ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Daha sonra Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Saadettin Alp Ergin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile parti temsilcileri, kurum ve kuruluşların yetkilileri ve şehit yakınlarının katılımıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Vali Yırık ve beraberindekiler, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

İl Müftüsü Selami Aydın tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.