Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenle kutlandı - Son Dakika

Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle il protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla program düzenlendi.

Elazığ'da hain darbe girişiminin 5. yıl dönümü kapsamında Valilik Meydanında düzenlenen program, mehteran takımının gösterisi ve kortej yürüyüşü ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından İl Müftüsü Selami Aydın tarafından dua edildi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması dinlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Konteyner Cup turnuvasında şampiyon olan takıma kupası verildi. Akabinde sancak koşusu sonrası tören alanına gençler tarafından getirilen sancak ise Vali Erkaya Yırık'a teslim edildi.

Programda konuşan Vali Erkaya Yırık, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü, milli birlik ve beraberliği parçalamaya yönelik gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin milletin eşine az rastlanır bir kahramanlık örneği ile bertaraf edildiğini söyledi. Vali Yırık, "5'inci yılında bir taraftan memleketimizin 251 yiğit evladını bir gecede kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken diğer taraftan da dünyada eşine az rastlanır şanlı bir zafere şahit olmanın gururunu yaşıyoruz. Hüzün ve gururun aynı anda yaşandığı bu gecede aziz şehrimizin 9 evladı da kalplerinde iman ve milli ruh ile şehadet şerbetini içmiştir. Aziz şehitlerimiz bu memleketin kahraman evlatları bayrağı, vatanı, devleti ve milletiyle bu toprakların geçilemez olduğunu bir kez daha göstererek Türkiye geçilmez demiştir. Fatih Sultan Mehmet'in, Alparslan'ın, Yavuz Sultan Selim'in, Ulu Batlı Hasan'ın, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve daha nicelerinin ruhlarının yok olduğunu mu zannediyorsunuz? Onların ruhları bu kahraman milletin bedeninde halen diridir. Aziz milletimiz Fetullahçı Terör Örgütü tarafında planlı olarak gerçekleştirilen bu hain darbe girişimine karşı tek yürek olup tıpkı Çanakkale'de Kurtuluş Savaşında olduğu gibi vatan ve bayrak aşkı ile karşı koyarak adeta çelikten bir set oluşturmuştur. Ülkemizin birlik ve beraberliği ile milletimizin geleceğine kast edenlere milli irade geçilmez demiştir" dedi.

Programa Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Tuğgeneral Saadettin Alp Ergin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, STK ve siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - ELAZIĞ