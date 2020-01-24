Elazığ'da 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

6 saat önce

Elazığ'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Elazığ'da 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı, System.String[]

Elazığ'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firar durumundaki şüphelinin yakalanması için çalışma yaptı.

Çalışmada, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası olan hükümlü M.D'nin araçla Malatya'dan Elazığ'a geleceğinin belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Hankendi jandarma yol kontrol noktasına kadar takip edilen M.D, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. tutuklandı.

Suç Araştırma Timi, Jandarma, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:16 Kaynak: AA
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