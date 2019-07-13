Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 150 dönüm arazi yandı
Son Dakika Güncel Haber

Elazığ'da 150 dönüm arazi yandı

26 dakika önce

Elazığ'da merkeze bağlı Muratçık köyünde 150 dönüm arazi yandı.

Elazığ'da 150 dönüm arazi yandı, System.String[]
Elazığ'da merkeze bağlı Muratçık köyünde 150 dönüm arazi yandı.
Alınan bilgiye göre, Muratçık köyü ile Çemişgezek feribot iskelesi arasında anız yakılması sonucu çıktığı öne sürülen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gönderilen Elazığ Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik yoğun çabasıyla söndürülen yangında, içerisinde hasadı yapılmış tarlalardaki saman balyaları ile üzüm bağlarının da bulunduğu 150 dönüm arazi yandı.
Çemişgezek, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ertuğrul Gazi Türbesi'ne giden Devlet Bahçeli "Saygı Nöbeti"nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelilerle ilgili kararını verdi Salep soğanı toplayan şahsa 60 bin TL ceza kesildi Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun "başkanlık sistemi" önerisine jet yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.7.2019 15:57:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 150 dönüm arazi yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]