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Elazığ'da, 150 personel ve 64 araçla yol açma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Elazığ'da, 150 personel ve 64 araçla yol açma çalışmaları sürüyor

20.01.2022 09:45

Elazığ'da, 150 personel ve 64 araçla yol açma çalışmaları sürüyor Elazığ'da karla mücadele ekipleri, iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı sonrası kentin dört bir yanında kapanan köylerin yollarını açmak için gece gündüz demeden yoğun mesai harcıyor.

Elazığ'da, 150 personel ve 64 araçla yol açma çalışmaları sürüyor

ELAZIĞ - Elazığ'da karla mücadele ekipleri, iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı sonrası kentin dört bir yanında kapanan köylerin yollarını açmak için gece gündüz demeden yoğun mesai harcıyor.

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Elazığ'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Hayatı olumsuz etkileyen yağış sonrası köy yolları da kar ve tipinin etkisiyle ulaşıma kapandı. Elazığ Valiliğine bağlı İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de sınıfında en iyi iş makineleri ve karla mücadele araçlarıyla çalışmalarını yürütmeye başladı. Yaklaşık 150 personel ve 64 araçla çalışmalarını aralıksız sürdürerek 100 hastaya da ulaşan karla mücadele ekipleri, 50 saattir 547 köyün yollarını açmak için çalışıyor.

Ekipleri mahsur kalan 100 hastaya ulaştı

Ekiplerle birlikte sahada çalışmalara katılan İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Muhammed Can Çağlar, "İlimiz genelinde iki gündür yoğun kar yağışı nedeniyle 547 köyümüzün yolu kapandı. Ekiplerimiz, kar yağışının ilk anından itibaren yoğun bir şekilde çalışarak köy yollarını açmaya çalıştı ve yaklaşık 50 tane köyümüzün köyünü açtık. Fakat kar yağışının etkili ve sürekli olması nedeniyle açılan yollarımız hızlı bir şekilde tekrar kapanıyor. Kurumumuz bünyesinde oluşturulan koordinasyon merkezine gelen ihbarlarda özellikle hasta ve ekiplerimiz anında müdahale ederek yardımcı olmaya çalışmaktadır. Kurumumuz bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekiplerinin içerisinde yaklaşık 150 personel ve 64 araçla hizmet etmekteyiz" dedi.

Özel İdaresi Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürü Fuat Kazar ise "Bu yıl yaklaşık iki gündür yağan kardan dolayı 7/24 saat olarak İl Özel idaresi olarak ilçe, belde ve köy yollarımızı açıyoruz. Yoğun kar yağışı ve tipiden kaynaklı olarak açmış olduğumuz yollar tekrar kapanıyor. Yapmış olduğumuz çalışmalar sıkıntılı olsa da çalışmalarımıza aralıksız yollarımız açmaya çalışıyoruz. 112 acil sağlık ekiplerinin bize bildirmiş olduğu yaklaşık 100 vakayı ulaştık. İlk önce yollarımız açıyoruz ve 112 sağlık ekiplerine yardımcı oluyoruz. Süreç devam etmektedir" diye konuştu.

Elazığ'da, 150 personel ve 64 araçla yol açma çalışmaları sürüyor
Elazığ'da, 150 personel ve 64 araçla yol açma çalışmaları sürüyor
Elazığ'da, 150 personel ve 64 araçla yol açma çalışmaları sürüyor
Elazığ'da, 150 personel ve 64 araçla yol açma çalışmaları sürüyor
Elazığ'da, 150 personel ve 64 araçla yol açma çalışmaları sürüyor
Elazığ'da, 150 personel ve 64 araçla yol açma çalışmaları sürüyor
Elazığ'da, 150 personel ve 64 araçla yol açma çalışmaları sürüyor
Elazığ'da, 150 personel ve 64 araçla yol açma çalışmaları sürüyor
Elazığ'da, 150 personel ve 64 araçla yol açma çalışmaları sürüyor
Elazığ'da, 150 personel ve 64 araçla yol açma çalışmaları sürüyor

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Türkiye, Elazığ, 112, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da, 150 personel ve 64 araçla yol açma çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da, 150 personel ve 64 araçla yol açma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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