Elazığ'da 157 bin liralık malzeme çalan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da 157 bin liralık malzeme çalan 3 şüpheli yakalandı

08.03.2022 09:47
Elazığ'da 157 bin liralık malzeme çalan 3 şüpheli yakalandı

Elazığ'da 157 bin lira değerinde malzeme çalan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ'da 157 bin lira değerinde malzeme çalan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Karakoçan ilçesine bağlı Ağamezrası köyünde hırsızlık yapıldığı bilgisini aldı. İhbarla ilgili çalışma başlatan ekipler, 80 bin lira değerinde 1 adet gübre sıyırma makinası, 70 bin lira değerinde 480 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 7 bin lira değerinde 6 adet demir boru ve yaklaşık 350 kilogram ağırlığında hurda demir olmak üzere toplam da 157 bin lira değerinde malzeme çalındığını tespit etti. Jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada ekipler, bir iş yerine düzenlediği operasyonda çalınan malzemelerle birlikte 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Çalınan malzemeler jandarma ekipleri tarafından sahiplerine teslim edilirken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

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Karakoçan, Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 157 bin liralık malzeme çalan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da 157 bin liralık malzeme çalan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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