Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 159 orman köylüsüne ORKÖY desteği
Son Dakika Güncel Elazığ'da 159 orman köylüsüne ORKÖY desteği - Son Dakika

Elazığ'da 159 orman köylüsüne ORKÖY desteği

6 saat önce

Elazığ'da 159 orman köylüsüne Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Genel Müdürlüğünce kredi desteği sağlanıyor.

Elazığ'da 159 orman köylüsüne Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Genel Müdürlüğünce kredi desteği sağlanıyor.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünce, ORKÖY kredisi ile Elazığ'da 159 orman köylüsüne, süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, mantolama ve güneş enerjisi gibi alanlarda 3 milyon lira kredi desteği sunuldu.

Elazığ Orman Bölge Müdür Salih Çetiner, yaptığı açıklamada, orman köylülerine, ormanların korunması, geliştirilmesi, genişletilmesi amacıyla çeşitli alanlarda kredi desteği verildiğini söyledi.

Bu destek ile köylerdeki boş arazileri fidanlarla yeşillendirdiklerini ifade eden Çetiner, şunları kaydetti:

"Amaç özellikle orman köylüsünü tüketen değil üreten bir yapıya dönüştürmek, milli ekonomiye de destek sağlamak. Tabi biz köylerde refahı yükselten projeler yaptığımız zaman köyden kente göçü de azaltmış oluyoruz. ORKÖY kredileri bu anlamda çok önemli. ORKÖY kredisi ile köylülerimize ısı yalıtımı, güneş enerjisi, büyük ve küçükbaş hayvan desteği sağlıyoruz."

Meşeli köyü muhtarı Mahmut Sezer, köyde hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

Orman Müdürlüğünün kendilerine verdiği desteklerden memnun olduklarını dile getiren Sezer, "Bu destekler sayesinde rahat ediyoruz. Aile bütçemize katkı sunmuş oluyoruz. Orman Müdürlüğü bu yıl dokuz köylümüze inek yardımı yaptı. Bu destekten çok memnunuz. Aldığımız hayvanlarımız çok verimli. Hayvanlarımız sigortalı. Zarara uğradığımız hayvanlarda da bize destek oluyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz."

Vatandaşlardan Bilal Özdemir de Orman Müdürlüğünün kredi desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Elazığ'da 159 orman köylüsüne ORKÖY desteği

Salih Çetiner, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Erzurum Tanıtım Günleri başladı! Vatandaşlar akın etti
Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadın, aynı gün başkalarıyla tartışıp küfürler yağdırmış Son dakika: Karaköy'de başörtülü öğrenciye saldıran kişi gözaltına alındı İbrahim Kalın: S-400 ve F-35 için ortak mekanizma bugün itibarıyla çalışmalara başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 22:09:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 159 orman köylüsüne ORKÖY desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]