Elazığ'da 16 Aracın Aynasını Çalan Şüpheli Tutuklandı
12 dakika önce
Elazığ'da 16 aracın aynasını çalan ve bir iş yerine zarar veren şüpheli, polis tarafından tespit edilerek yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Elazığ
'da 16 aracın aynasını çalan ve bir iş yerine zarar veren şüpheli, polis tarafından tespit edilerek yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce kent merkezinde park halinde bulunan 16 aracın aynası çalındı, 1 iş yerine de zarar verildi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler olayın failinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu şüphelinin F.G. olduğunu belirleyen polis düzenlediği operasyonla şahsı yakaladı. Yakalanan şüpheliden çalınan aynalardan 8'i ele geçirildi.
Emniyette ifadesi alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:09 Kaynak: İHA
İstediği Kızı Vermedikleri İçin Yüksek Gerilim Hattına Çıkıp İntihara Kalkıştı
Ünlü İş İnsanı Nazire Dedeman Çağatay Yaşamını Yitirdi
Çılgın Sedat Serebral Palsi Hastası Oğlunun Tedavisi İçin Yaşadığı Zorlukları Anlattı: Her Şeyimi Sattım
Erdoğan: İş Bankası Hazine'nin Malı Olacak