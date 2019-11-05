Elazığ'da 16 bin dekarda ekilen ikinci üründe bereket

Yoğunlukla hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin ikinci ürün olarak ektiği 90 günde yetişen silajlık mısırda verim artarken, tonu 220 TL'den alıcı buluyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan;

-"Silajlık mısırın 16 bin dekar alanda üreticilerimiz üretimini gerçekleştiriyor

"Bu yılki ekolojik şartlarda hem de münavebe sisteminin ekim modeli içerisinde kullanılmasından dolayı çok ciddi manada bir verim artışı var"

ELAZIĞ - Elazığ'da çiftçilerin yılın ikinci ürünü olarak tarlasında yetiştirdiği ve hayvanların kaba yem ihtiyacını karşıladığı silajlık mısır zorlu hasadı başladı.Kentte 16 bin dekar alanda ekilen silajlık mısıra bakanlık dekar başına 100 TL destek verirken, ürünün tonu 220 TL'den alıcı buluyor.

Elazığ'da hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak için ikinci ürün olarak çiftçiler tarafından ekilen silajlık mısırda zorlu hasat başladı. Elazığ'da toplamda 16 bin dekar alana ekilen silajlık mısırda bu yıl verimin arttığı aktarıldı. Karşı Bağ Köyündeki silaj mısır hasadında İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan'da incelemede bulunarak bilgi verdi.

"Yeni geliştirilen çeşitlerle dekarda 7-8 ton civarında verim alınıyor"

Kaba yem ihtiyacının en önemli unsuru olduğunu ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, "Besinde değeri olarak özelliklede süt sığırcılığında öne çıkan silajlık mısırın geliştirilmesi için birçok alanda çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında silajlık mısırın 16 bin dekar alanda üreticilerimiz üretimini gerçekleştiriyor. Özellikle de silajlık mısır yetiştiren vatandaşlarımızın çoğu aynı zamanda hayvancılıkta yapıyor. Dolayısı ile yaptıkları hayvancılıkta kaba yem ihtiyacını bu şekilde karşılamış oluyorlar. Yeni geliştirilen çeşitlerle birlikte dekarda 7-8 ton civarında verim aldığımız silajlık mısırı ilimizde gün geçtikçe üretimini artırıyoruz" dedi.

"Ciddi manada bir verim artışı var"

Bakanlık ve hükümet olarak ta silajlık mısır yetiştiriciliğine dekar başına 100 lira destek verildiğini belirten Karahan, "Elazığ olarak hayvancılık bölgesi içerisinde yer aldığımız için yüzde 25 artırılmış ek ilave ile destek sunuyoruz. Bu yılki ekolojik şartlarda hem de münavebe sisteminin ekim modeli içerisinde kullanılmasından dolayı çok ciddi manada bir verim artışı var. Bunu etkileyen en önemli unsurlardan biriside toprak ve iklim yapısına adapte olmuş yeni geliştirilmiş çeşitler,ürünler ile üretim yapıldığı zaman bu verim daha da artmaktadır. Sertifikalı tohum kullandığınız zaman normal üretim ilk başta yüzde 30 fazla başlamış oluyorsunuz. Dekarda yaklaşık 7-8 ton verim alınan ve Türkiye ve dünya ortalamasına baktığınız zaman yüksek bir oranı temsil ediyor" diye konuştu.

Çiftçi ikinci ürün olarak yetiştiriyor

Hayvancılık ve çiftçilik yaptığını aktaran Sabri Yılmaz ise, "Bu bizim ikinci ürünümüzdür. Buğday kalktıktan sonra ekilir, 90 gün de yetiştiriyoruz. Tonu 220 liradan satılmaktadır. Alıcısı olmaz ise elinde kalır. Besiciler ve hayvanlar uğraşan kişiler alacak. Hayvan için çok faydalı bir üründür. Bende hayvanlarıma silaj yediriyorum ve tavsiye ediyorum. Bu sene 45 dönüm ektim. Toplamda 340 ton verim almayı bekliyorum. 40 tane hayvanım onlara yeter"ifadelerini kullandı.

Bu sene ikinci ürün olarak silajlık mısır ektiğini anımsatan Karşı Bağ Mahallesi Muhtarı Kenan Akkılınç, "Temmuz ayında ekeriz. 90 gün içerisinde biçmeye başlarız. Süt yada besi hayvancılığı fark etmez ikisine de çok faydalıdır. Hayvanı olan kendi hayvanına olmayan ise satar. Ben kendi ürünümü 220 liradan sattım. 35 dönüm civarında ektik dönümünde yaklaşık 6-7 ton çıkıyor"diye bilgi verdi.