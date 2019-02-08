Elazığ'da 16 Çocuk Sıcak Yuvaya Kavuştu

Elazığ'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün "koruyucu aile" ve "evlat edinme hizmeti" sayesinde 16 çocuk sıcak yuvaya kavuştu.

Elazığ'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün "koruyucu aile" ve "evlat edinme hizmeti" sayesinde 16 çocuk sıcak yuvaya kavuştu.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak bu çocukları sıcak yuvaya kavuşturmak için birçok çalışma yaptıklarını söyledi.



Geçen yıl yapılan çalışmalarla Türkiye genelinde bin 809 kişinin ön başvuru yaptığını kaydeden Kenç, 2018 yılı içerisinde Türkiye genelinde bin 230 koruyucu ailenin yanına bin 521 çocuğun yerleştiğini belirtti.



Her hafta ortalama 30 çocuğun yeni koruyucu ailelerin yanına yerleştirildiğini ifade eden Kenç, "İlimizde de 16 çocuğumuzu koruyucu aile ve evlat edinme hizmetiyle özlem duydukları aile ortamına kavuşturduk." dedi.



Evlat edinen ailelere Bakanlık olarak destek verdiklerini, desteklerin çocuğun yaş ve eğitim durumuna göre değiştiğini aktaran Kenç, koruyucu ailelere verdikleri çocukları sürekli takip ettiklerini dile getirdi.



Koruyucu ailelere, aile içi iletişim, çocukların uyum sorunları, bakımı ve yetiştirilmeleri konularında eğitimler verildiğini de belirten Kenç, şunları kaydetti:



"Çocuklara aile yanına yerleştirildikten sonra ilk yılda her ay, ikinci yıldan itibaren 3 ayda bir sosyal çalışma görevlilerince ziyaretler yapılıyor. Bu ziyaretlerde çocukların psiko sosyal gelişimleri, eğitime devam durumları değerlendiriliyor.

Çocukların aile birlik ve bütünlüğü içinde sağlıklı büyümelerini sağlamak amacıyla Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti de veriliyor. Yoksul durumdaki ailelerin çocuklarını sadece ekonomik yetersizlikler nedeniyle yurtlara vermesinin önüne geçmek için başlatılan SED uygulamasıyla binlerce çocuğun ailesinin yanında kalması sağlandı."



Kenç, evlat edinmek isteyenlerin gerekli işlemleri e-devlet üzerinden yaptığını sözlerine ekledi.

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