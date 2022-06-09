Elazığ'da 16 yaşındaki şahıs, akranını silahla başından vurdu - Son Dakika
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Elazığ'da 16 yaşındaki şahıs, akranını silahla başından vurdu

09.06.2022 15:37

Elazığ'da 16 yaşındaki şahıs, akranını silahla başından vurdu Elazığ'da, 16 yaşındaki şahıs pompalı tüfekle evinin önündeki akranını başından vurarak ağır yaraladı.

Elazığ'da 16 yaşındaki şahıs, akranını silahla başından vurdu

ELAZIĞ - Elazığ'da, 16 yaşındaki şahıs pompalı tüfekle evinin önündeki akranını başından vurarak ağır yaraladı.

Olay, öğlen saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 2006 doğumlu P.Ö., aynı yaştaki H.H.Ç. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine P.Ö., H.H.Ç.'ye pompalı tüfekle ateş etti. H.H.Ç., başına isabet eden saçmalar nedeni ile yere yığılırken, zanlı P.Ö. olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ağır yaralanan H.H.Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri tespit ettikleri zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Elazığ'da 16 yaşındaki şahıs, akranını silahla başından vurdu
Elazığ'da 16 yaşındaki şahıs, akranını silahla başından vurdu
Elazığ'da 16 yaşındaki şahıs, akranını silahla başından vurdu
Elazığ'da 16 yaşındaki şahıs, akranını silahla başından vurdu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 16 yaşındaki şahıs, akranını silahla başından vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da 16 yaşındaki şahıs, akranını silahla başından vurdu - Son Dakika
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