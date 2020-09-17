Elazığ'da, 161 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde 161 kilo kaçak tütün ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan çalışma kapsamında, İ.T.'nin tütün kaçakçılığı yaptığını belirledi. Yapılan teknik takiple İ.T.'nin kullandığı otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada, 161 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Tütüne el konulurken, İ.T. ise gözaltına alındı.