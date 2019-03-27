Elazığ'da 1654 Sandıkta 419 Bin 71 Seçmen Oy Kullanacak

Elazığ'da 31 Mart yerel seçimlerinde 419 bin 71 seçmen 1654 sandıkta oy kullanacak.

Elazığ'da 31 Mart yerel seçimlerinde 419 bin 71 seçmen 1654 sandıkta oy kullanacak.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Elazığlılar, merkez belediye başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Elazığ'da 419 bin 71 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Elazığ'daki seçmen sayısı 29 bin 259 arttı.



Elazığ'da kurulacak sandık sayısı da bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 1636 sandık bulunurken, bu seçimlerde 1654 sandık kurulacak.



En fazla seçmen kent merkezinde





Elazığ'da en fazla seçmen ve sandık, kent merkezinde bulunuyor. 292 bin 883 kayıtlı seçmenin bulunduğu kent merkezinde 968 sandık kurulacak.



23 sandık ve 2 bin 445 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Ağın ilçesinde olacak.





İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:





İlçe adı : Sandık sayısı: Seçmen sayısı:





Merkez: 968 292 bin 883



Ağın: 23 2 bin 445



Alacakaya: 22 4 bin 943



Arıcak: 48 11 bin 277



Baskil: 82 15 bin 636



Karakoçan: 127 20 bin 801



Keban 42 6 bin 991



Kovancılar 136 26 bin 115



Maden 62 12 bin 931



Palu 80 16 bin 790



Sivrice 64 8 bin 259

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