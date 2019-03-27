Elazığ'da 1654 Sandıkta 419 Bin 71 Seçmen Oy Kullanacak
2 saat önce
Elazığ'da 31 Mart yerel seçimlerinde 419 bin 71 seçmen 1654 sandıkta oy kullanacak.
Elazığ'da 31 Mart yerel seçimlerinde 419 bin 71 seçmen 1654 sandıkta oy kullanacak.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Elazığlılar, merkez belediye başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Elazığ'da 419 bin 71 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Elazığ'daki seçmen sayısı 29 bin 259 arttı.
Elazığ'da kurulacak sandık sayısı da bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 1636 sandık bulunurken, bu seçimlerde 1654 sandık kurulacak.
En fazla seçmen kent merkezinde
Elazığ'da en fazla seçmen ve sandık, kent merkezinde bulunuyor. 292 bin 883 kayıtlı seçmenin bulunduğu kent merkezinde 968 sandık kurulacak.
23 sandık ve 2 bin 445 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Ağın ilçesinde olacak.
İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:
İlçe adı : Sandık sayısı: Seçmen sayısı:
Merkez: 968 292 bin 883
Ağın: 23 2 bin 445
Alacakaya: 22 4 bin 943
Arıcak: 48 11 bin 277
Baskil: 82 15 bin 636
Karakoçan: 127 20 bin 801
Keban 42 6 bin 991
Kovancılar 136 26 bin 115
Maden 62 12 bin 931
Palu 80 16 bin 790
Sivrice 64 8 bin 259
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:57 Kaynak: AA
Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na Destek Verecek
Saraçoğlu Mahallesi, Tek Seçmeni Olduğu İçin Muhtarsız Kalacak
31 Mart Seçimlerinde Liderlerin Oy Kullanacağı Yerler Belli Oldu
Mersin'de "Sapan" Cinsi Köpek Balığı Yakalayan Balıkçıya, Bin 635 Lira Ceza Kesildi