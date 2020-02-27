Elazığ'da 168 depremzede ev sahibi oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da 168 depremzede ev sahibi oldu - Son Dakika

Elazığ'da 168 depremzede ev sahibi oldu

6 saat önce

Elazığ'daki depremde evleri ağır hasar gören ailelerden 168'i Toplu Konut Dairesi (TOKİ) Başkanlığı tarafından düzenlenen kura çekimi ile konut sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.

Elazığ'da 168 depremzede ev sahibi oldu, System.String[]

Elazığ'daki depremde evleri ağır hasar gören ailelerden 168'i Toplu Konut Dairesi (TOKİ) Başkanlığı tarafından düzenlenen kura çekimi ile konut sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.


24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gören depremzede aileler için TOKİ Başkanlığı tarafından Elazığ merkez Bizmişen ve Cumhuriyet mahallesinde 208 konut için kura çekimi düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen kura çekiminde başvuranlar arasından konutları teslim alacakların isimleri noter huzurunda kura çekimi ile belirlendi. 631 kişinin başvurduğu 3+ 1 dairelerde 19 kişi çekilen kura ile hak sahibi oldu. 189 adet 2+1 konutlar için ise başvuran 149 kişi kat belirleme kurasıyla ev sahibi oldu. Deprem nedeniyle evsiz kalıp,konut sahibi olanlar mutluluklarını dile getirdi.


Kura çekimine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Yardımcısı Fatma Varank, "Hem Cumhuriyet hem de Bizmişen mahallelerinde teslimlerimiz devam etti. Proje alanlarda oturan ağır hasarlı hak sahiplerine öncelik verdik. Şimdi de orada kalan konutların tamamını kuraya soktuk. Bunun için de Halk Bankası'ndan başvuruları aldık. Bir hafta içerisinde yoğun bir ilgi ve talep oldu. Konutlarımız da gayet güzeller. Kardeşlerimiz evlerine yerleştiler bizler de onları ziyaret ettik. İnşallah, bugün burada çekeceğimiz kuradan sonra da sizlerin bir kısmı bu güzel evlerimize yerleşmiş olacak" dedi.


"Bir yandan sevinç, bir yandan da üzüntü var"


Kurada ismi çıkan depremzedelerden Hüseyin Günaydınoğu buruk bir sevinç içerisinde olduklarını belirterek, " 24 Ocak tarihindeki depremden dolayı evimiz ağır hasar gördü. Bunun neticesinde bugün burada kurlar çekildi. O kura da ismimiz çıktı ve biz de bir ev sahibi olduk. Bu buruk bir mutluluktur. Çünkü bütün anıları orada bırakıyorsunuz ve yeni bir yer tahsis ediliyor oraya geçeceksiniz. Bir yandan sevinç bir yandan da üzüntü var" şeklinde konuştu.


Kurada isminin çıkması ile ev sahibi olan Hacı Yılmaz ise " Depremde oldu. Bugün de kura çekildi. Bana da 3+1 daire çıktı. Allah, devletten razı olsun ve zeval vermesin" diye konuştu. - ELAZIĞ

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Bakan Soylu: Elazığ ve Malatya depreminin ardından şu ana kadar 460 milyon lira harcama yapıldı Son Dakika: İdlib'den kara haber: 9 askerimiz şehit oldu İdlib operasyonundan yeni görüntü! Rejim unsurları böyle imha edildi

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 00:10:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da 168 depremzede ev sahibi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]