Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 171 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Son Dakika Güncel Elazığ'da 171 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Elazığ'da 171 kilo kaçak tütün ele geçirildi

6 saat önce

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 171 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da 171 kilo kaçak tütün ele geçirildi, System.String[]

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 171 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 171 kilo kaçak tütün ele geçirildi. İmha edilmek üzere tütünlere el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.


Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:20 Kaynak: DHA
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