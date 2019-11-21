Elazığ'da 171 kilo kaçak tütün ele geçirildi
6 saat önce
ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 171 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:20 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 171 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 171 kilo kaçak tütün ele geçirildi. İmha edilmek üzere tütünlere el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mehmet Metiner'den "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu algı operasyonu yapıyor Türü tehlike altında olan vaşak, ayağından asılmış şekilde ölü olarak bulundu Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü