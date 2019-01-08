Elazığ'da, 179 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
2 saat önce
ELAZIĞ'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 179 köy yolu ulaşıma kapandı.
ELAZIĞ'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 179 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Kar
yağışı nedeniyle merkez ve bağlı ilçelerdeki 179 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, kardan kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
- Elazığ
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:08 Kaynak: DHA
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