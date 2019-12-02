Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 18 kilo 600 gram esrar ele geçirildi
Son Dakika Güncel Elazığ'da 18 kilo 600 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Elazığ'da 18 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

6 saat önce

Elazığ'da düzenlenen operasyonda 18 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da 18 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, System.String[]

Elazığ'da düzenlenen operasyonda 18 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti, kullanımı ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda ekipler, kent merkezinde şüphe üzerine takibe alınan kamyonetten inen sürücünün elindeki poşette esrar olduğunu tespit etti.

Aramada 18 kilo 600 gram bulundu, kamyonet sürücüsü H.K. gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:30 Kaynak: AA
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