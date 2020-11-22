Elazığ'da 18 yıldır girdiği KPSS'de bu kez çocuklarıyla ter döktü - Son Dakika

Elazığ'da 18 yıldır girdiği KPSS'de bu kez çocuklarıyla ter döktü

22.11.2020 16:03

Elazığ'ın Keban ilçesinde yaşayan Abdullah Gedik (42), 18 yıldır memur olma hayali ile girdiği KPSS'de sınav heyecanını, 9. denemesinde kızı Aleyna (19) ile oğlu Abdullah (17) ile birlikte yaşadı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde yaşayan Abdullah Gedik (42), 18 yıldır memur olma hayali ile girdiği KPSS'de sınav heyecanını, 9. denemesinde kızı Aleyna (19) ile oğlu Abdullah (17) ile birlikte yaşadı. Meslek lisesi elektrik bölümünden 1996'da mezun olduktan sonra askere giden, ardından evlenip yuva kuran Gedik, yıllarca özel sektörde çalıştı. Memur olma hayaliyle 2002 yılında kızı bir yaşındayken ilk kez KPSS sınavına giren ancak atanmak için yeterli puanı alamayan Gedik, mücadele azmini yitirmeyerek 18 yıldır sınavlara hazırlanıyor. Bu süreçte kızı liseyi bitiren ve oğlu lise son sınıfta okuyan gedik, 9. denemesinde, sınav heyecanını bu kez kızı ve oğlu ile birlikte doğum gününde girdiği KPPS örtaöğretim sınavında yaşadı. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesinde ayrı ayrı salonlarda girdikleri sınavda birlikte ter döken baba, kız ve oğul Gedik, yüksek puan alarak bir devlet kadrosuna atanmayı ümit ediyor. - "Bugün yıl 2020, 18 yıldır sınavlara giriyorum" Baba Gedik AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel sektörde umduğunu bulamayınca devlet kadrosuna atanmak için 2002 yılında ortaöğretim düzeyinde KPSS sınavına hazırlanmaya karar verdiğini aktaran Gedik, şöyle konuştu: "Geriye dönüp baktığım zaman 2002 yılından beri iki yılda bir ortaöğretim KPSS sınavı yapılıyor, bugün yıl 2020, 18 yıldır sınavlara giriyorum. Ancak bugüne kadar aldığım puanlar cazip puanlar değildi, puanlarım 61-65 arası seyrediyor. Yaş da ilerledi, gençler ve daha iyi eğitimli insanlar var, onlar 80-90 alırken dolayısıyla atanmak için bana sıra gelmiyor. Ha bu yıl ha bu sene belki daha iyi puan alabilirim düşüncesiyle 18 yıldır, bu dokuzuncu girişim, 2020 yılına kadar her defasında 'bu sene son' diye sınavlara girdim." - İlk KPSS'ye girdiğinde 1 yaşında olan kızı ve oğlu ile birlikte sınava girdi Gedik, ilk KPSS sınavına girdiğinde kızının 1 yaşında olduğunu bugünse 19 yaşında ve liseden mezun olduğunu, oğlunun ise 17 yaşında lise son sınıfta okuduğunu dile getirdi. Bu yılki KPSS heyecanını birlikte ders çalışarak hazırlandığı kızı ve oğlu ile birlikte yaşandığını ve bugünün ayrıca doğum günü olduğunu vurgulayan Gedik, şöyle devam etti: "Onları motive etmek, güç verebilmek adına bu yıl KPSS sınavına girdim. Her birimiz ayrı salonlarda, 2 saat 10 dakika sınavda yarıştık. Umarım ben, kızım, oğlum ve bugün Türkiye genelinde bütün kardeşlerimizin, çocuklarımızın, yakınlarımızın sınavı iyi geçmiştir, herkese başarılar diliyorum." - "Sınava birlikte girmemiz bizleri mutlu etti" Gedik'in kızı Aleyna ise babasının uzun yıllardır KPSS'den atanmak için vermiş olduğu mücadeleye şahitlik ettiğini aktardı. Babasının sınav mücadelesinin kendilerine örnek olduğunu ve güç verdiğini belirten Gedik, "Sınavım öncelikle iyi geçti, bu başarımı da babama borçluyum. Bizimle beraber sınavlara hazırlandı 2 yıl boyunca, bize doğruyu da yanlışı da o gösterdi. Sınava birlikte girmemiz bizleri mutlu etti." diye konuştu. Gedik'in oğlu Abdullah ise 18 yıldır KPSS giren babalarının azmiyle kendilerine yol gösterdiğini aktararak, "2 yıldır babam ve kız kardeşim ile birlikte sınava hazırlanıyoruz, sınavım iyi geçti, eğer başarılı bir şekilde atanabilirsem bunu hakikaten babama borçlu olacağım." ifadelerini kullandı.

Elazığ'da 18 yıldır girdiği KPSS'de bu kez çocuklarıyla ter döktü
Elazığ'da 18 yıldır girdiği KPSS'de bu kez çocuklarıyla ter döktü
Elazığ'da 18 yıldır girdiği KPSS'de bu kez çocuklarıyla ter döktü
Elazığ'da 18 yıldır girdiği KPSS'de bu kez çocuklarıyla ter döktü

Elazığ, Keban, Gedik, KPSS, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da 18 yıldır girdiği KPSS'de bu kez çocuklarıyla ter döktü - Son Dakika


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