Elazığ'da 18 yıllık cinayette vahşet adli tıp raporuna da yansıdı - Son Dakika
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Elazığ'da 18 yıllık cinayette vahşet adli tıp raporuna da yansıdı

30.05.2022 10:04
Elazığ'da 18 yıllık cinayette vahşet adli tıp raporuna da yansıdı

Elazığ'da, 18 yıl önce kayıp ilanı verilen, aradan geçen zamana rağmen kendisinden hiçbir haber alınamamasının ardından polisin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda cinayete kurban gittiği belirlenen Ruhi Canpolat'ın öldürülmesine ilişkin adli tıp raporu ortaya çıktı.

Elazığ'da, 18 yıl önce kayıp ilanı verilen, aradan geçen zamana rağmen kendisinden hiçbir haber alınamamasının ardından polisin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda cinayete kurban gittiği belirlenen Ruhi Canpolat'ın öldürülmesine ilişkin adli tıp raporu ortaya çıktı. Olayda maktul Canpolat'ın önce bıçaklandığı ardından parçalara ayrılarak gömüldüğü ifade edildi.

Elazığ'da 21 Mayıs 2003'te Ruhi Canpolat hakkında kayıp başvurusunda bulunulmuş fakat şahsın uzun süre bulunamamasının üzerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosyayı 2 Şubat 2021'de yeniden açmıştı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 10 ay süren titiz çalışmalar sonucunda olaya ilişkin 2'si kadın 9 şüpheli tespit edildi. Ekipler, 4 Kasım 2021'de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek, zanlıları yakalayıp gözaltına aldı. Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadeler sırasında kayıp şahıs Ruhi Canpolat'ın (38) öldürdüğü ortaya çıktı. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, tutuklanıp cezaevine gönderildikten sonra dosyanın ilk duruşması da geçtiğimiz günlerde görülmüştü. Davada maktul Ruhi Canpolat'ın öldürülmesiyle ilgili adli tıp raporu da olayın dehşetini gözler önüne serdi. Raporda Canpolat'ın önce bıçak darbeleriyle vurulduğu ardından vücudunun parça parça kesilip toprağa gömüldüğü kaydedildi.

Öte yandan, sanıkların ifadeleri doğrultusunda polis ekiplerince yapılan kazıda Ruhi Canpolat'ın kemiklerine ulaşılmış, ulaşılan kemikler arasında ayak bilekleri ile ayaklarının olmadığı ortaya çıktı.

Ruhi Canpolat'ın iki oğlunun avukatı Aziz Dinç de sanık Azime Ş.'nin kendisine tecavüz edildiği ifadelerinin somut delile desteklenmediğini ve bu konuda yargılamanın hala devam ettiğini söyledi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 18 yıllık cinayette vahşet adli tıp raporuna da yansıdı - Son Dakika


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