Elazığ'da 1893 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da 1893 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Elazığ'da 1893 uyuşturucu hap ele geçirildi

7 saat önce

Elazığ'da 1893 uyuşturucu hap ele geçirildiELAZIĞ'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, 1893 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Elazığ'da 1893 uyuşturucu hap ele geçirildi

ELAZIĞ'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, 1893 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kent merkezinde uyuşturucu sattığı tespit edilen H.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 1893 uyuşturucu hap, 3 gram kokain, 5 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.D., tutuklandı.

Elazığ'da 1893 uyuşturucu hap ele geçirildi

Elazığ, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Türkiye destekli ılımlı askeri muhalifler, İdlib'in güneyine operasyon başlattı
Muhaliflerin İdlib'e başlattığı operasyondan ilk görüntüler geldi Adana'da iki kız arkadaştan haber alınamıyor Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor

Son Dakika Haberleri
00:47 Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 01:23:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da 1893 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]