Son Dakika Haberleri: Elazığ'da, 19 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalandı
Son Dakika Güncel Elazığ'da, 19 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalandı

Elazığ'da, 19 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalandı

7 saat önce

Elazığ'da 19 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 77 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Elazığ'da, 19 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalandı, System.String[]

Elazığ'da 19 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 77 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 77 yıl 4 ay hapis kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.L'nin kent merkezinde bir adreste saklandığını tespit etti.

Operasyonla yakalanan M.L, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 07:32 Kaynak: AA
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