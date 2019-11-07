Elazığ'da, 19 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalandı
7 saat önce
Elazığ'da 19 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 77 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polis tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 07:32 Kaynak: AA
Elazığ'da 19 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 77 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polis tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 77 yıl 4 ay hapis kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.L'nin kent merkezinde bir adreste saklandığını tespit etti.
Operasyonla yakalanan M.L, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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