Elazığ'da, 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.



19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Valilik Önünde resmi tören düzenlendi. Törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, 8.Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Mehmet Hakan Akyol, Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Komutanı Gökhan İnan, diğer protokol üyeleri,askeri ve emniyet personeli, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunmasının ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Namık Bulut, günün anlam ve önemine binaen konuşma yaptı.



Sakarya Meydan Muharebesi'nin, Anadolu'nun karanlık günlerini aydınlığa dönüştürerek Türk Cumhuriyeti'nin yolunu açtığını belirten Dernek Başkanı Mehmet Namık Bulut, " Anadolu'da çakan milli mücadele kıvılcımları Sakarya'da, Dumlupınar'da alev topuna dönüşerek bir volkan gibi patlamıştır. Anadolu halkının ölüm kalım mücadelesi olan ve yokluktan var edilen bir ordu ile gerçekleştirilen Sakarya Meydan Muharebesi, Anadolu'nun karanlık günlerini aydınlığa dönüştürerek bugünün hür ve bağımsız Türk Cumhuriyeti'nin yolunu açmıştır. Sakarya Meydan Muharebesi'nin mimarı, muzaffer ve ebedi başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921 tarihinde TBMM tarafından Mareşal rütbesi ile Gazilik ünvanı verildi. Bugün, bu unvanın verilişinin 98'inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet ve şükranlarımız ifade ediyoruz. 'Gaziler Günü' olarak kutladığımız 19 Eylül aynı zamanda Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin kuruluş günüdür. 19 Eylül Gaziler Günü, Kurtuluş Savaşı'nda 1950'de Kore'de, 1974'te Kıbrıs'ta savaşan Muharip Gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucusu ve vatandaşların, tüm Malul Gazilerin kahramanlık ve şeref günüdür"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ