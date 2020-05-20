Elazığ'da 19 Mayıs coşkuyla kutladı - Son Dakika

Elazığ'da 19 Mayıs coşkuyla kutladı

Elazığ'da 19 Mayıs coşkuyla kutladıELAZIĞ'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, saatler 19.19'u gösterdiğinde coşkuyla kutlandı.

Elazığ'da 19 Mayıs coşkuyla kutladı ELAZIĞ'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, saatler 19.19'u gösterdiğinde coşkuyla kutlandı. Elazığ Belediyesi ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen ortak etkinlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında belediyeye ait üstü açık 'Gakkobüs' adı verilen otobüste yerel sanatçılar tarafından kent sakinlerine konser dinletisi sunuldu. Otobüsün bulunduğu alanda oturan gençle pencere ve balkonlarında ellerindeki Türk bayrağıyla sanatçılara eşlik etti. Saat 19.19'u gösterdiğinde ise hep bir ağızdan İstiklal Marşı okuyan gençler, ardından meşaleler yakılarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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