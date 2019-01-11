Elazığ'da 196 Bin 400 Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

ELAZIĞ'da polis tarafından tütün mamulleri satışı yapılan iş yerine düzenlenen operasyonda, bandrolsüz 196 bin 400 sigara makaronu ele geçirildi.

ELAZIĞ'da polis tarafından tütün mamulleri satışı yapılan iş yerine düzenlenen operasyonda, bandrolsüz 196 bin 400 sigara makaronu ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent merkezinde tütün mamulleri satışı yapan bir iş yerinde bandrolsüz sigara makaronu satıldığı yönünde ihbar aldı. İhbarla harekete geçen polis, iş yerine operasyon düzenledi. İş işyerinde yapılan aramada bandrolsüz 196 bin 400 sigara makaronu ele geçirdi. Makaronlara el konulurken, iş yeri hakkında yasal işlem yapıldı.



- Elazığ

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