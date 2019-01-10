Elazığ'da 196 Bin Adet Kaçak Makaron Ele Geçirildi
12 dakika önce
Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 196 bin 400 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Elazığ
'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 196 bin 400 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, il merkezinde tütün mamulleri satışı yapan bir işletmede sahte bandrol ile makaron satışı yapıldığını tespit etti. Polis
ekipleri tarafından iş yerinde yapılan aramada 166 bin 400 adeti boş, 30 bin adeti dolu olmak üzere toplam 196 bin 400 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.
İş yeri ile ilgili yasal işlem yapıldı. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:23 Kaynak: İHA
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