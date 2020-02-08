Elazığ'da 2,5 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Elazığ'da düzenlenen operasyonda 2 kilo 520 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir taraftan Elazığ'daki depremden zarar gören depremzedelerin yardımına koşulurken bir taraftan da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında M.T.S'nin uyuşturucu ticareti yapacağı bilgisini alan ekipler, Diyarbakır'dan Elazığ'a uyuşturucu getireceği tespit edilen ve takibe alınan şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 kilo 400 gram kubar, 110 gram toz ve 10 gram reçine esrar olmak üzere toplam 2 kilo 520 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliyle ilgili adli işlemler sürüyor.