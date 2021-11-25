Elazığ'da 2,5 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Takibe alınan şüphelinin kullandığı otomobili yol kontrol noktasında durduran ekipler, narkotik köpeği yardımıyla yaptıkları aramada streç filme saralı 2,5 kilogram kubar esrar buldu.

Elazığ 'da streç filme sarılı 2,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

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