Elazığ'da 2,5 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Elazığ'da streç filme sarılı 2,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında M.S.K'nin kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine operasyon başlattı.
Takibe alınan şüphelinin kullandığı otomobili yol kontrol noktasında durduran ekipler, narkotik köpeği yardımıyla yaptıkları aramada streç filme saralı 2,5 kilogram kubar esrar buldu.
Gözaltına alınan M.S.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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