Elazığ'da 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

13.03.2022 15:16
Elazığ'da 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin durduğu şüpheli araçta, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin durduğu şüpheli araçta, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Yedigöz mevkiinde şüpheli bir aracı durdurdu. Jandarma ekiplerince, araç ve araçta bulunan şüphelilerin üst araması yapıldı. Yapılan üst araması sonucunda araçta bulunan 3 şüphelinin ikisinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Silahlara el konulurken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ

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Ruhsatsız Silah, Jandarma, Tragger, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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