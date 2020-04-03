Elazığ'da 2 apartman karantinaya alındı - Son Dakika

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 apartman karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Sürsürü Mahallesi Zahir Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanda oturan bir kadının rahatsızlanması üzerine yapılan test sonucu pozitif çıktı.

Kadının çocuğuna yapılan testin de pozitif çıkması üzerine ikisi de hastaneye kaldırıldı.

Salgın riskine karşı apartman karantinaya alındı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı binaya giriş ve çıkış da yasaklandı.

Öte yandan Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir binanın da koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı öğrenildi.

Koronavirüs salgınına karşı kent merkezindeki Hicret Mahallesi Yakut Sokak ile merkeze bağlı Yemişlik köyüne giriş ve çıkışlar jandarma ve emniyet ekiplerince kontrollü şekilde sağlanıyor.