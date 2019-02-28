Elazığ'da 2 Ayrı Trafik Kazası: 5 Yaralı
49 dakika önce
Elazığ'da meydana gelen iki farklı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Elazığ
'da meydana gelen iki farklı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
İlk kaza, Elazığ- Bingöl
Karayolunun 27. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gurbetçi ailenin bulunduğu SV 464 R plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.
İkinci kaza ise aynı karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. 23 KA 114 plakalı minibüsün sürücüsü, yağışların etkili olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı. Her iki kazada yaralanan 5 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:53 Kaynak: İHA
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