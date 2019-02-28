Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 2 Ayrı Trafik Kazası: 5 Yaralı

Elazığ'da 2 Ayrı Trafik Kazası: 5 Yaralı

49 dakika önce

Elazığ'da meydana gelen iki farklı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da 2 Ayrı Trafik Kazası: 5 Yaralı, System.String[]
Elazığ'da meydana gelen iki farklı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İlk kaza, Elazığ- Bingöl Karayolunun 27. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gurbetçi ailenin bulunduğu SV 464 R plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

İkinci kaza ise aynı karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. 23 KA 114 plakalı minibüsün sürücüsü, yağışların etkili olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı. Her iki kazada yaralanan 5 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:53 Kaynak: İHA

Bingöl, Elazığ, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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