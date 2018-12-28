Elazığ'da 2 Ayrı Zincirleme Kaza: 23 Araç Birbirine Girdi

Elazığ'da 2 ayrı zincirleme kaza: 23 araç birbirine girdiELAZIĞ - Elazığ'da buzlanma nedeniyle meydana gelen 2 farklı zincirleme kazada 23 araç birbirine girdi.

Elazığ'da 2 ayrı zincirleme kaza: 23 araç birbirine girdi



ELAZIĞ - Elazığ'da buzlanma nedeniyle meydana gelen 2 farklı zincirleme kazada 23 araç birbirine girdi.

İlk kaza merkez Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde oluşan gizli buzlanma nedeniyle 10 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

İkinci kaza ise merkez Malatya Caddesi Caydaçıra Kavşağı çıkışında meydan geldi. Kazada 13 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Öte yandan gün içerisinde merkez ve bağlantı yollarında buzlanma nedeniyle 17 kazanın daha meydana geldiği, toplamda 10 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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