Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 2 Ayrı Zincirleme Kaza: 23 Araç Birbirine Girdi

Elazığ'da 2 Ayrı Zincirleme Kaza: 23 Araç Birbirine Girdi

6 dakika önce

Elazığ'da 2 ayrı zincirleme kaza: 23 araç birbirine girdiELAZIĞ - Elazığ'da buzlanma nedeniyle meydana gelen 2 farklı zincirleme kazada 23 araç birbirine girdi.

Elazığ'da 2 ayrı zincirleme kaza: 23 araç birbirine girdi

ELAZIĞ - Elazığ'da buzlanma nedeniyle meydana gelen 2 farklı zincirleme kazada 23 araç birbirine girdi.
İlk kaza merkez Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde oluşan gizli buzlanma nedeniyle 10 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi yaralandı.
İkinci kaza ise merkez Malatya Caddesi Caydaçıra Kavşağı çıkışında meydan geldi. Kazada 13 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Öte yandan gün içerisinde merkez ve bağlantı yollarında buzlanma nedeniyle 17 kazanın daha meydana geldiği, toplamda 10 kişinin yaralandığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:12 Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa
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