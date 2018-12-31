Elazığ'da 2 Bin 19 Fidan Dağıtılacak

Elazığ'da toprakla buluşması için 2 bin 19 fidan dağıtılacak.

Elazığ'da toprakla buluşması için 2 bin 19 fidan dağıtılacak.



Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kentte bir alışveriş merkezinde fidan dikme alışkanlığının yaygınlaştırılması amacıyla etkinlik düzenlendi.



Fidanın nasıl dikilmesi gerektiği ile ilgili uzman personel tarafından bilgi verilirken vatandaşlara broşür de dağıtıldı.



Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, yaptığı açıklamada, "Fidan Dik Orman Olsun, Yaşanacak Yurdun Olsun" kampanyası kapsamında Elazığ'da fidan dağıtımına başladıklarını söyledi.



Fidan keserek yeni yıla girmek yerine yeni yıla fidan dikerek girme konusunda farkındalık sağlamak istediklerini dile getiren Polat, 2 bin 19 çam fidanı dağıtmayı planladıklarını belirtti.



Yeni yıla fidan dikerek girmek, daha güzel ve yeşil bir memlekette yaşamak için böyle böyle bir kampanya yürüttüklerini aktaran Polat, gün boyu alışveriş merkezinde fidan dağıtımının süreceğini kaydetti.



Polat, 2019 yılının huzur, kardeşlik ve barış getirmesini dilediklerini dile getirdi.

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