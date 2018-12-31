Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 2 Bin 19 Fidan Dağıtılacak

Elazığ'da 2 Bin 19 Fidan Dağıtılacak

1 saat önce

Elazığ'da toprakla buluşması için 2 bin 19 fidan dağıtılacak.

Elazığ'da toprakla buluşması için 2 bin 19 fidan dağıtılacak.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kentte bir alışveriş merkezinde fidan dikme alışkanlığının yaygınlaştırılması amacıyla etkinlik düzenlendi.

Fidanın nasıl dikilmesi gerektiği ile ilgili uzman personel tarafından bilgi verilirken vatandaşlara broşür de dağıtıldı.

Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, yaptığı açıklamada, "Fidan Dik Orman Olsun, Yaşanacak Yurdun Olsun" kampanyası kapsamında Elazığ'da fidan dağıtımına başladıklarını söyledi.

Fidan keserek yeni yıla girmek yerine yeni yıla fidan dikerek girme konusunda farkındalık sağlamak istediklerini dile getiren Polat, 2 bin 19 çam fidanı dağıtmayı planladıklarını belirtti.

Yeni yıla fidan dikerek girmek, daha güzel ve yeşil bir memlekette yaşamak için böyle böyle bir kampanya yürüttüklerini aktaran Polat, gün boyu alışveriş merkezinde fidan dağıtımının süreceğini kaydetti.

Polat, 2019 yılının huzur, kardeşlik ve barış getirmesini dilediklerini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:39 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da Aleyna Tilki İzdihamı Kar Kalınlığının 5 Metreyi Geçtiği Muş'ta Ortaya İlginç Görüntüler Çıktı

Yeni Zelanda, 2019'u Karşılayan İlk Ülke Oldu İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'ın Suriye'den Çekilme Açıklamasına Sert Tepki
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 17:39:10. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 2 Bin 19 Fidan Dağıtılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]