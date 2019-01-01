Elazığ'da 2 Bin 19 Fidan Dağıtıldı
1 saat önce
Elazığ'da 2 bin 19 adet fidan dağıtıldı.
Elazığ
'da 2 bin 19 adet fidan dağıtıldı.
Orman Genel Müdürlüğünün 'Fidan Dik Orman Olsun Yaşanacak Yurdun Olsun' sloganı ile başlatılan kampanya kapsamında Elazığ'da bir alışveriş merkezinde fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yıl başında ağaç kesmek yerine fidan dikmenin teşvik edildiği etkinlikte 2019 adet fidan dağıtıldı.Vatandaşlar da yeni yılda ağaç kesme yerine fidan dikilmesine destek verdi. Açılan stantta görevli uzmanlar ise, vatandaşlara fidan dikimi konusunda bilgiler aktardı.
2018'in son gününde olduklarını anımsatan Orman Bölge Müdürü Ziya Polat;" Tüm Türkiye
'de olduğu gibi Elazığ'da da 'Fidan Dik Orman Olsun Yaşanacak Yurdun Olsun' sloganı ile her sene yaptığımız gibi bu sene de fidan dağıtıyoruz. 2019 adet fidanı dağıtarak yeni yıla daha güzel, yeşil memleket ile gireceğiz. Akşam 5'e kadar dağıtılacak. Yetmezse takviye edeceğiz. Yeni yıla fidan dikerek gireceğiz. Bu fidanlar yeşerdikçe daha güzel bir memleketimiz olacak"dedi. - ELAZIĞ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı
Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi
Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı
Bakan Kurum, Müjdeyi Verdi! İmar Barışı 15 Haziran 2019'a Kadar Uzatıldı