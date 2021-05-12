2 bin 340 rakımda tesadüfen keşfedilen böceğe "Kürklü düğün" adı verildi - Son Dakika

2 bin 340 rakımda tesadüfen keşfedilen böceğe "Kürklü düğün" adı verildi

12.05.2021 11:15

Elazığ'da 2 bin 340 rakımlı Haroğlu Dağı'nın zirvesinde tesadüfen keşfedilen böcek türü, renkleriyle hayranlık uyandırıyor.

Elazığ'da 2 bin 340 rakımlı Haroğlu Dağı'nın zirvesinde tesadüfen keşfedilen böcek türü, renkleriyle hayranlık uyandırıyor.

Kentte yaşayan aynı zamanda müzisyenlik yapan Yukarı Fırat Kültür, Sanat ve Arkeoloji Derneği Başkanı Aygün Çam, beste yapmak için çıktığı dağın zirvesinde düğün çiçeklerinin üzerinde renkleriyle göz kamaştıran böcek türünü fark etti.

Turuncu ve kırmızının farklı tonlarında renklere sahip tüylerle kaplı böcekler Çam'ın ilgisini çekti.

Aygün Çam, böceklerin fotoğraflarını çekerek, Fırat Üniversitesi Biyomühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Entomolog Prof. Dr. İnanç Özgen ile paylaştı.

Özgen, yaptığı incelemede, Türkiye'de çok nadir görülen endemik türün uluslararası literatürde "Pygopleurus koniae" olarak isimlendirilen "Glaphyridae" familyasından bir böcek olduğunu tespit etti.

Elazığ'da ilk defa polenleriyle beslendiği düğün çiçeği üzerinde görülen bu türe Özgen, "Kürklü düğün böceği" adını verdi.

"O kadar güzel ki insan bakmaya kıyamıyor"

Prof. Dr. Özgen, AA muhabirine, Elazığ'da tesadüfen keşfedilen, Türkiye'ye has endemik bir tür olduğunu belirlediği kadife tüylü böceğin bölgenin ekoturizmi açısından önemli bir keşif olduğunu söyledi.

Bazı akademik çalışmalarda böceğin Türkiye'de birkaç bölgede nadir olarak kayıt altına alındığını ifade eden Özgen, bu tür ile ilgili bugüne kadar net bir yaşam alanının olduğuna dair veri bulamadıklarını belirtti.

"Küresel ısınmadan dolayı hava sıcaklıkları değişti. Tarımsal ilaçların zararlı etkileri oldu. Bu nedenle nadir görülen bir tür. Akademik kaynaklara göre daha önce düşük rakımlarda görülmüş. Bu türü bu kadar yüksek rakımda doğa gezisi sayesinde tespit edebildik. Renkli tüyleri o kadar güzel ki insan bakmaya kıyamıyor." diyen Özgen, bu türü burada keşfetmiş olmanın güzel bir duygu olduğunu aktardı.

"Elazığ'a ve Türkiye'ye hayırlı olsun"

Özgen, Haroğlu Dağı'nın kuzey yamacında mikroklima alanında keşfedilen böceğin yaşam alanının, kirlilikten uzak bol oksijenli bir hava ve rengarenk bitki örtüsü olduğuna işaret ederek, kadife tüylü düğün böceğinin türünün devamı için kendine en uygun yaşam alanını seçtiğini kaydetti.

"Doğasını bozmadan buranın doğa turizmine açılmasının, gelecek nesiller açısından çok güzel sonuçlar doğuracağından eminim. Ülkemiz için endemik bir tür." ifadelerini kullanan Özgen, yurt dışındaki araştırmacılarla bu türün sadece Türkiye'de yayılış gösterdiğini belirlediklerini bildirdi.

Özgen, "Hatta çalışmamızda erkek ve dişilerle ilgili renklenme farklılığını da tespit ettik. Bu çok güzel bir veriydi. Erkek ve dişiler arasında renk farklılığı var. Erkeği daha koyu, dişi daha açık renkli. Tüylenmeleri çok güzel, doğanın nakşettiği güzel bir varlık. Elazığ'a ve Türkiye'ye hayırlı olsun." dedi.

Kürklü düğün böceğini mikroskop altında da incelediğini anlatan Özgen, böceğin kendine has renkli tüylerinin yanında mavi tondaki gözleriyle de hayranlık uyandırdığını sözlerine ekledi.

"Bu böceği bölgemizde görmek heyecanlandıran bir durum oldu"

Dağın zirvesinde böceğe rastlayan Çam da, sazını alarak haftada bir gün doğa gezisine çıktığını belirtti.

Çam, Haroğlu Dağı'nın zirvesine çıktığında ilk defa gördüğü sevimli böceklerle karşılaştığını ifade ederek, "Sarı çiçekler arasında oturup sazımla müzik yapmaya başladım. O anda farklı renkteki böcek türünü gördüm. Müziğe ara verip böceği elime aldım." diye konuştu.

Prof. Dr. Özgen'in de böceğin fotoğraflarını görünce kendisi gibi heyecanlandığını anlatan Çam, bu endemik böceği bölgede görmenin çok heyecanlandıran bir durum olduğunu kaydetti.

2 bin 340 rakımda tesadüfen keşfedilen böceğe Kürklü düğün adı verildi
2 bin 340 rakımda tesadüfen keşfedilen böceğe Kürklü düğün adı verildi
2 bin 340 rakımda tesadüfen keşfedilen böceğe Kürklü düğün adı verildi
2 bin 340 rakımda tesadüfen keşfedilen böceğe Kürklü düğün adı verildi

Toros Dağları, Türkiye, Elazığ, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2 bin 340 rakımda tesadüfen keşfedilen böceğe 'Kürklü düğün' adı verildi - Son Dakika


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