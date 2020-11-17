Elazığ'da 2 bin 500'den fazla konut teslim aşamasına geldi - Son Dakika

Elazığ'da 2 bin 500'den fazla konut teslim aşamasına geldi

17.11.2020 11:05
Elazığ'da 2 bin 500'den fazla konut teslim aşamasına geldi, System.String[]

Elazığ'da depremin ardından inşa edilmeye başlayan 18 bin 868 konuttan 2 bin 521'i teslim aşmasına geldi.

Elazığ'da depremin ardından inşa edilmeye başlayan 18 bin 868 konuttan 2 bin 521'i teslim aşmasına geldi. Yıl sonuna kadar 8 bin konutun tamamlanması hedeflenen kentte, diğer konutların da bitirilmesi için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 20 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da TOKİ tarafından inşa ettirilen 18 bin 868 konuttan 2 bin 521'i teslim aşamasına geldi. İlk 179 konutun teslim edildiği kentte bu ay sonuna kadar bitirilen 2 bin 521 konutun çevre düzenlemesi tamamlanmasıyla teslim edilmesinin planlandığı aktarıldı. Elazığ'da en hızlı sürecin işletildiğini vurgulayan İl AFAD Müdürü Osman Pıhtılı, planlandığı gibi gidilmesi sonucunda bu yıl sonuna depremin ilk yılı gelmeden yaklaşık 8 bin civarında konutun hak sahiplerine teslim edileceğini aktardı.

24 Ocak tarihinde meydana gelen deprem sonrası bin 15'i köylerde olmak üzere 18 bin 868 konutun TOKİ ve AFAD iş birliği ile yapıldığını aktaran İl AFAD Müdürü Osman Pıhtılı, "İl genelinde konutların bir kısmı bitti ve teslim edilmeye başlandı. Köylerde de konutlarımız hızla devam ediyor. Şehir merkezinde yapılan konutlar ve kentsel dönüşüm genel müdürlüğü tarafından riskli alanlarda yapılan konutlarda hızla devam ediyor. Bunlardan yaklaşık 2 bin 521 tanesi teslim aşamasına geldi" dedi.

Dilek ve Petek sitelerindeki 179 dairenin teslim edildiğindi anımsatan Pıhtılı, "Burada yapılan konutlar tünel kalıp sistemi dediğimiz büyük depremlere dayanıklı yapılardır. Konutların zemin açısından da sağlam zeminlere yapıldı. Konutlar zemin artı 3 veya 4 katlı, çok yüksek katlı olmayan depreme dayanıklı imal edildi. Türkiye'de bir afet sonrasında ki en hızlı süreç işletiliyor. Depremin daha 7'inci ayında kentte afet konutları teslim edilmeye başladı. Planlandığı gibi gidilirse bu yıl sonuna kadar daha ilk yılı gelmeden yaklaşık 8 bin civarında konut, hak sahiplerine teslim edilecek" diye konuştu.

Hak sahipliği oranının genelde afetler sonrası yüzde 65'ler oranında olduğuna dikkat çeken Pıhtılı, "Ancak Elazığ'da bu oran şuanda itirazlar öncesinde bile yüzde 74 oranında hak sahipliğimiz var. İtirazlarında değerlendirilmesi akabinde 5, 10 puan daha gelecek. Depremden gerçekten mağdur başkada korunacak barınacak konutu olmayan tüm ailelerin konutlarını teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(Kamil Can Kılıç/İHA)

Elazığ'da 2 bin 500'den fazla konut teslim aşamasına geldi
Elazığ'da 2 bin 500'den fazla konut teslim aşamasına geldi
Elazığ'da 2 bin 500'den fazla konut teslim aşamasına geldi
Elazığ'da 2 bin 500'den fazla konut teslim aşamasına geldi
Elazığ'da 2 bin 500'den fazla konut teslim aşamasına geldi
Elazığ'da 2 bin 500'den fazla konut teslim aşamasına geldi
Elazığ'da 2 bin 500'den fazla konut teslim aşamasına geldi
Elazığ'da 2 bin 500'den fazla konut teslim aşamasına geldi
Elazığ'da 2 bin 500'den fazla konut teslim aşamasına geldi
Elazığ'da 2 bin 500'den fazla konut teslim aşamasına geldi
Elazığ'da 2 bin 500'den fazla konut teslim aşamasına geldi
Elazığ'da 2 bin 500'den fazla konut teslim aşamasına geldi
Elazığ'da 2 bin 500'den fazla konut teslim aşamasına geldi
Elazığ'da 2 bin 500'den fazla konut teslim aşamasına geldi
Elazığ'da 2 bin 500'den fazla konut teslim aşamasına geldi

Elazığ, konut, AFAD, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elazığ'da 2 bin 500'den fazla konut teslim aşamasına geldi - Son Dakika Ekonomi


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