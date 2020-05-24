Elazığ'da 2 bina daha koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 bina daha karantinaya alındı.



Alınan bilgiye göre, bayram öncesi il dışından kente yakınlarını ziyarete gelen 2 kişinin Kovid-19 belirtileri göstermesi üzerine kaldırıldıkları hastanede yapılan test sonuçları pozitif çıktı.



Bunun üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, 2 kişinin misafir olarak kaldıkları Fevzi Çakmak ve Olgunlar Mahallesi'nde bulunan 2 apartman geçici süreyle karantinaya alındı.



Kentte dün, Çaydaçıra ve Sürsürü Mahallesi'nde bulunan iki apartman, Kovid-19 vakası görülmesi üzerine karantinaya alınmıştı.