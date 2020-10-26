Elazığ'da 2 gün önce kaybolan zihinsel engelli çocuğu jandarma buldu - Son Dakika

Evlatlarına kavuşan aile jandarmaya teşekkür etti.

Ekipler Doğan'ı sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim etti.

Adının Muhammet Raşit Doğan olduğu tespit edilen 12 yaşındaki çocuk için, kent merkezinde yaşayan ailesinin 2 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu belirlendi.

Çocuğun durumundan şüphelenerek yanına giden ekipler, zihinsel engelli olduğunu fark ettikleri çocuğun kaybolduğunu anladı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yurtbaşı beldesi kırsalında devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, arazide bitki halde gezen bir çocuk gördü.

Elazığ 'da 2 gün önce kayıp ihbarında bulunulan zihinsel engelli 12 yaşındaki çocuk, jandarmanın dikkati sayesinde bulundu.

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