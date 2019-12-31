Elazığ'da 2 hırsızlık olayı aydınlatıldı - Son Dakika
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Elazığ'da 2 hırsızlık olayı aydınlatıldı

6 saat önce

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 hırsızlık olayını aydınlattı.

Elazığ'da 2 hırsızlık olayı aydınlatıldı, System.String[]

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 hırsızlık olayını aydınlattı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Beyyurdu ile Akçakale köylerinde baz istasyonunda meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) detaylı çalışma yaptı.

Jandarma ekipleri, elde edilen delillerin kriminal incelemesi sonunda baz istasyonu hırsızlığı olaylarına karışan zanlıların B.A. ve G.C.O. olduğunu tespit etti.

Otomobil hırsızlığı ve resmi belgede sahtecilik suçlarından tutuklu olan B.A. ve G.C.O'nun dosyasına 2 hırsızlık olayı da eklendi.

Jandarma, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:44 Kaynak: AA
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