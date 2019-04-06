Elazığ'da 2 Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı
51 dakika önce
Elazığ'da bir iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.
Elazığ
'da bir iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.
Olay, 3 gün önce merkezde bisiklet ve motosiklet parçaları satışı yapan bir işyerinde meydana geldi. Hırsızlar, 2 adet motosiklet kaskı, 1 litre motor yağı, 4 adet hız göstergesi, 3 adet motosiklet sinyali, 4 adet ayna, 1 adet jant, 1 çift gaz kolu ve halatı çalarak kaçtı.Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma yaparak 2 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler U.Ö. ve M.E.Y. düzenlenen operasyonla yakalandı. Polis
, çalıntı malzemeleride ele geçirdi.
Emniyette ifadeleri alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:32 Kaynak: İHA
İş Yeri Dışında Mevzuata Aykırı Satışlara 767 Bin 563 Lira Ceza Kesildi
Koyun Otlatan Çobanlar Tarlada Mühimmat Buldu
Kars'ta Cıvaya Temas Eden 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Başkent'te "Dur" İhtarına Uymayan Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı