Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 2 Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Elazığ'da 2 Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

51 dakika önce

Elazığ'da bir iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da 2 Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı, System.String[]
Elazığ'da bir iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.

Olay, 3 gün önce merkezde bisiklet ve motosiklet parçaları satışı yapan bir işyerinde meydana geldi. Hırsızlar, 2 adet motosiklet kaskı, 1 litre motor yağı, 4 adet hız göstergesi, 3 adet motosiklet sinyali, 4 adet ayna, 1 adet jant, 1 çift gaz kolu ve halatı çalarak kaçtı.Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma yaparak 2 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler U.Ö. ve M.E.Y. düzenlenen operasyonla yakalandı. Polis, çalıntı malzemeleride ele geçirdi.

Emniyette ifadeleri alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:32 Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa
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