Elazığ'da 2 Kişinin Yaralandığı Olayda 2 Şahıs Tutuklandı

Elazığ'da 2 kişinin silahla vurularak yaralanması olayı ile ilgili yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ'da 2 kişinin silahla vurularak yaralanması olayı ile ilgili yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bir iş yerinin önünde 2 kişi silahla vurularak yaralandı. Olay sonrası Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışma yaptı. Polisin çalışmasında yaralama olayına karışan şüphelilerin E.A. ve S.K. olduğu tespit edildi. Şüphelilerden biri olay günü, diğeri ise dün yakalanarak adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Şüphelilerden olayda kullanılan bir tüfek ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - ELAZIĞ

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