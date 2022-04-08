2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kameraya yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kameraya yansıdı

08.04.2022 05:02

Elazığ'da iki kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Elazığ'da iki kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Dün, Sanayi Mahallesi 33. Sokak'taki bir iş yerinde, B.B.Y'nin silahla başından vurulduğu ve S.K'nin ise darbedildiği kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kayıtta, açılan ateş sonucu B.B.Y'nin başından vurularak yere yığıldığı ve iş yerinde bulunanların sağa sola kaçıştığı görülüyor.

Dün, Sanayi Mahallesi 33. Sokak'ta bulunan iş yerine giden S.K. aralarında husumet bulunan B.B.Y. ile tartışmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada S.K, silahla ateş ettiği B.B.Y'yi başından yaralamış, iş yerinde bulunan S.K'yi ise silahın kabzası ile darbetmişti.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

Kaçan S.K, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanmıştı.

2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kameraya yansıdı
2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kameraya yansıdı
2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kameraya yansıdı

YORUMLAR
500
Aracın ATM'de işlem yapan kişiye çarpması güvenlik kamerasına yansıdı Aracın ATM'de işlem yapan kişiye çarpması güvenlik kamerasına yansıdı Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kameraya yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
00:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ucuz et satışları başladı!
00:46 Zelenski ile röportaj yapmıştı: Muhalif Rus gazeteci Muratov'a boyalı saldırı
00:36 Cengiz Ünder'in pasında yılın golü atıldı! İzleyenler ekranları başında şoke oldu
00:28 Cüneyt Özdemir anket yaptı, Mansur Yavaş açık ara birinci çıktı
00:08 Ballon d'Or sahibi futbolcu Igor Belanov, Ukrayna ordusuna katıldı!
00:02 Rusya, Çeçen lider Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi!
23:44 Merih Demiral son dakikada yaptığı hareketle takımının kaderini değiştirdi
23:37 TÜİK ve MEB'e alınmamıştı! Kılıçdaroğlu yarın da Et ve Süt Kurumu'na gidiyor
23:18 Rıdvan Dilmen TFF başkanlığı yerine Fenerbahçe'ye göz kırptı
22:34 Orkun Kökçü, Avrupa'yı kendine hayran bırakmaya devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 05:26:31. #1.13#
SON DAKİKA: 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kameraya yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement