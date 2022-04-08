2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kameraya yansıdı - Son Dakika

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Elazığ'da iki kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Dün, Sanayi Mahallesi 33. Sokak'taki bir iş yerinde, B.B.Y'nin silahla başından vurulduğu ve S.K'nin ise darbedildiği kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kayıtta, açılan ateş sonucu B.B.Y'nin başından vurularak yere yığıldığı ve iş yerinde bulunanların sağa sola kaçıştığı görülüyor.

Dün, Sanayi Mahallesi 33. Sokak'ta bulunan iş yerine giden S.K. aralarında husumet bulunan B.B.Y. ile tartışmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada S.K, silahla ateş ettiği B.B.Y'yi başından yaralamış, iş yerinde bulunan S.K'yi ise silahın kabzası ile darbetmişti.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

Kaçan S.K, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanmıştı.