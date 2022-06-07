İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu olayın şüphelisi olduğu tespit edilen Ö.Ö (28), bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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