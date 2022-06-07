2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

07.06.2022 16:40

Elazığ'da iki kişiyi tabancayla ateş açarak yaralayan zanlı tutuklandı.

Elazığ'da iki kişiyi tabancayla ateş açarak yaralayan zanlı tutuklandı.

Kentte farklı tarihlerde Mustafa Paşa Mahallesi ve Olgunlar Mahallesi'nde tabancayla açılan ateş sonucu 2 kişinin yaralandığı saldırılara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu olayın şüphelisi olduğu tespit edilen Ö.Ö (28), bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan Ö.Ö'nün 21 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

YORUMLAR
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Pazarcıyı silahla yaralayan zanlı tutuklandı Pazarcıyı silahla yaralayan zanlı tutuklandı Tartıştıkları kişiyi silahla öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı Tartıştıkları kişiyi silahla öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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