Elazığ'da 21 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da 21 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

07.06.2022 12:03

Elazığ'da iki adet ateşli silahla kasten yaralama olayının şüphelisi olan ve 21 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da iki adet ateşli silahla kasten yaralama olayının şüphelisi olan ve 21 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir hafta arayla meydana gelen iki adet ateşli silahla kasten yaralama olayları şüphelisinin tespit ve yakalanmasına yönelik Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü. Çalışma sonrasında söz konusu şüpheli Ö.Ö. (28) yakalanarak gözaltına alındı. 21 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da 21 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı
Elazığ'da 21 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı
Elazığ'da 21 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı
Elazığ'da 21 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı
Elazığ'da 21 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı
Elazığ'da 21 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı
Elazığ'da 21 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı
Elazığ'da 21 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 21 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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