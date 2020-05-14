Elazığ'da 2 milyon sebze fidesi toprakla buluşturuldu - Son Dakika
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Elazığ'da 2 milyon sebze fidesi toprakla buluşturuldu

6 saat önce

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan tedbirlerden dolayı tarımsal üretimin gerilememesi için Cumhurbaşkanlığı himayesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının desteğiyle yerli tohumlardan üretilen 2 milyon sebze fidesi toprakla buluşturuldu.

Elazığ'da 2 milyon sebze fidesi toprakla buluşturuldu, System.String[]

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan tedbirlerden dolayı tarımsal üretimin gerilememesi için Cumhurbaşkanlığı himayesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının desteğiyle yerli tohumlardan üretilen 2 milyon sebze fidesi toprakla buluşturuldu.

Kentte Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca doğrudan İl Özel İdaresine aktarılan ödenek sayesinde inşa edilen İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla "Kovid-19 Salgınına Karşı Mobil Etkileşim ve Tarımsal Altyapı Desteğinin Sağlanması" projesi hayata geçirildi.


Elazığ Valiliği, İl Özel İdaresi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İpek Yolu Çocuk ve Gençlik Vakfı ve Fırat Kalkınma Ajansının desteklediği proje ile İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi seralarında yerli tohumlardan yetiştirilen 2 milyon domates, biber, salatalık ve patlıcan fidesi, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince başta koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü çiftçiler olmak üzere kentteki üreticiye dağıtıldı.


Üreticiler kapılarında teslim aldıkları sebze fidelerini bereketli bir yıl olması dileği ve besmelelerle toprakla buluşturdu.


İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı ve proje sorumlusu Dr. Murat Okubay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlatılan "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası çerçevesinde tarımsal üretimin ve yerli tohumun desteklenmesi amacıyla hazırladıkları proje ile Fırat Kalkınma Ajansından (FKA) 310 bin lira hibe desteği aldıklarını belirtti.


Hibe ve diğer paydaş kurumların desteğiyle Türkiye'nin tek ve Avrupa'nın en büyük çocuk ve gençlik merkezi olan İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Merkezi bünyesindeki seralarda sebze fidesi yetiştiriciliğine başladıklarını ifade eden Okubay, şöyle konuştu:


"Tarım sektörü bölgemiz ve ilimiz için üretimde önemli. Bizler, bölgede en çok üretilen ürünler domates, biber, patlıcan ve salatalıktan oluşan 2 milyon sebze fidemizi bölgedeki

ihtiyaçların aksamaması amacıyla başta sokağa çıkamayan 65 yaş ve üzeri çiftçilerimiz olmak üzere sektördeki bütün üreticiler ile paylaştık. Üretimimizi tamamen kamu çalışanı arkadaşlarımızla

gerçekleştirdik. Geride bıraktığımız 20 günlük sürede herkesin büyük emekleri oldu."


"Fide üretiminde yerli tohum kullandık"

Okubay, ithal tohumlara nazaran yerli tohumun, doğal olması ve geleneksel yöntemlerle üretiminin sağlanması nedeniyle gelecek nesillerin sağlıklı gıdaya erişimi açısından büyük önem arz ettiğini belirtti.


Bu bakımdan proje kapsamında yetiştirdikleri sebze fidelerinde tamamen yerli tohum kullandıklarını aktaran Okubay, şöyle devam etti:


"Burada farkındalık yaratmak adına yetiştirdiğimiz fidelerde yerli tohum kullandık. Bu çalışma kapsamında 30-40 yılı aşkın süredir bölgede kullanılan yerli tohumlarla üretimimizi gerçekleştirdik. Bu yıl için 2 milyon sebze fidesi ile üretimimizi gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda yerli tohum üretiminin de arttırılması adına ürettiğimiz bu sebze fidelerinden 10 milyon civarında yerli tohumu da bir sonraki sene kullanılmak üzere ülkenin tamamına dağıtmak üzere kullanmak istiyoruz. Bunun için de projelerimiz, çalışmalarımız devam edecek."

"Bu yıl ekmedik arazi bırakmayacağız"

Sütlüce köyü sakinlerinden Zekiye Varol da koronavirüs tedbirleri kapsamında haftalardır evden çıkamadıklarını ancak devletin bugüne kadar tüm ihtiyaçlarını bir telefonla hemen yerine getirdiğini kaydetti.


İlkbaharın gelmesiyle arazilerinin boş kalmaması, üretim olması için devletin fide desteğinde bulunduğunu söyleyen Varol, "Allah devletimizden razı olsun, her ihtiyacımızı karşıladılar, bizleri mağdur etmediler." diye konuştu.


Akmezra köyünden Hişman Karatepe ise devletin sağladığı fide desteğiyle bu yıl daha fazla ekim yapma fırsatı yakaladıklarını belirterek "Bizlere verilen bu sebze fideleri ile inşallah bu yıl ekmedik arazi bırakmayacağız, daha fazla üretim yapacağız. Allah devletimize zeval vermesin, hep yanımızda oldular." dedi.

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 11:10 Kaynak: AA


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